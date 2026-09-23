MASAK'tan suç gelirleri ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ile terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırdı.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğlerle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine anında müdahale edilmesinin önü açılırken, finansal işlemlerde uygulanan bazı parasal bildirim limitleri de yükseltildi.

Yaptırım listesindeki işlemlere erteleme ve anında bildirim zorunluluğu

Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında BMGK listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, listede yer alan şahıs ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri vakit kaybetmeksizin MASAK'a bildirecek ve bu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirlerini uygulayacak.

Parasal işlem sınırları iki katına çıkarıldı

MASAK tarafından yapılan diğer düzenlemeyle, finansal işlemlerdeki bazı alt bildirim sınırları güncellendi:

- Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı işlem limitleri, sırasıyla 20 bin ve 50 bin liraya yükseltildi.

- 2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

- Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya, 2 bin 750 liralık sınır ise 6 bin 500 liraya yükseltildi.