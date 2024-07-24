MASFED: Alım için en uygun zamandayız, sonbaharda fiyatlar tekrar yükselir

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el oto piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziran’da ikinci el oto piyasasının yüzde 25 daraldığına dikkat çekerken Erkoç, “Yıl geneline bakıldığında ise 2023’ün ilk 6 ayında 3 milyon 918 bin 848 olan pazar bu yılın aynı döneminde yüzde 17,7 daralarak 3 milyon 224 bin 873 adette kaldı.” dedi.

Durgunluğun sebepleri arasında yüksek faiz ve düşük vade yanı sıra krediye erişimin kısıtlı olmasının yer aldığını dile getiren Erkoç, “Şu an fiyatlar olması gereken seviyelerde devam ediyor. Banka kredi faizleri tepe seviyeleri gördü, artık yatay bir seyir, hatta faiz düşüşleri de bekleniyor. Dövizde ise bir miktar yükseliş başladığını görüyoruz. Bu durumda vatandaşların bankadaki mevduatlarını araç ve gayrimenkul alımına yöneltmesi bekleniyor. Doğal olarak talebin artması, piyasanın hareketlenmesi ve fiyatlarda yükseliş bekleniyor. Sonbahar öncesi fiyatlar yükselmeden temmuz ağustos dönemleri araç almak, ihtiyaçları karşılamak için en doğru zaman.” şeklinde konuştu.