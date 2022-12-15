MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçta arz sorunu çözülmedikçe ikinci el fiyatı yükselir

ANKARA (EKONOMİ)

Sıfır araçların piyasaya arzında yaşanan sorunlar, ikinci el piyasasındaki hareketliliğin sürmesine yol açıyor. Bu yıl Ocak-Ekim döneminde 5 milyonu otomobil olmak üzere 7.5 milyonun üzerinde ikinci el araç satışı yapıldı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç arzında yaşanan sorunlar çözülmedikçe ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin süreceğini söyledi.

Motorlu araçlar ikinci el piyasasına ilişkin değerlendirme yapan Aydın Erkoç, şu ana kadar (ocak-ekim) 5 milyon 51 olan otomobil satışının yıl sonunda 6 milyon 200 bine çıkmasını beklediklerini kaydetti. Pazarın 2021 yılı Eylül ayından bu yana büyümeye devam ettiğinin altını çizen Aydın Erkoç, sıfır otomobil satışında ise yıl sonunda 600 bin seviyesini öngördüğünü aktardı.

Sıfır araca yönelik matrah düzenlemesinin piyasaya fazla yansımadığının alını çizen Erkoç, sektördeki canlanma için daha kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“Bayide sıfır araç yok, vatandaş ikinci ele yöneliyor”

Sıfır araçtaki arz-talep dengesizliği yanı sıra kurdaki dalgalanmalar ve maliyet artışlarının da fiyatı yükselten unsurlar olduğuna değinen Erkoç, “Son aylarda tüketicilerde oluşan ÖTV indirimi beklentisi de sektörü durma noktasına getirmişti. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle beklemede kalan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için bayilere gitti, ancak piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor. Çünkü şu an bayilerde araç bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor” dedi.

2. El Araç Devirleri (Ocak-Ekim; Adet) 2021 2022 Değişim (%) Otomobil 4.589.633 5.051.591 10,1 Minibüs 143.861 145.311 1,0 Otobüs 40.24 40.47 0,6 Kamyonet 1.125.467 1.240.332 10,2 Kamyon 167.437 176.066 5,2 Motosiklet 457.318 654.168 43,0 Özel amaçlı 11.936 13.785 15,5 Traktör 237.576 267.998 12,8 TOPLAM 6.773.468 7.589.721 12,1

“Kasko yaptırmayan araç sayısı artıyor”

Finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların da piyasayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Aydın Erkoç, “Bilindiği gibi şu an faiz oranları çok yüksek, vade sayıları ise çok az. Vatandaşlar araç satın alıp ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar ancak bankalardan kredi alırken sorun yaşıyorlar” dedi. Araç fiyatlarındaki artışla birlikte hasar maliyetlerindeki artışın da beraberinde kasko fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu söyleyen Erkoç, trafikte kasko yaptırmayan araç sayısının giderek arttığını, kullanıcıların yüzde 70’inin kasko yaptırmadığını dile getirdi.