MASFED: Fiyat artışlarının önüne geçmek adına önemli bir gelişme

Ticaret Bakanlığı, araç ticareti kapsamında tüm bireysel satışların "6 ay-6 bin kilometre" kısıtlamasına aykırı hareketlerini ve fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalarını da denetim kapsamına aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın MASFED ve diğer sektör temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.

Toplantıda, sektör temsilcileri olarak "6 ay 6 bin kilometre" kararına aykırı uygulamaların sadece motorlu araç satıcılarına mal edilmesinin yanlış olduğunu anlattıklarına dikkati çeken Erkoç, bu düzenlemenin alım satım yapan bireyleri de kapsaması gerektiğini ilettiklerini bildirdi.

Bireysel satışların, piyasa fiyatlarını haksız bir şekilde yükselttiğini iddia eden Erkoç, "Bireysel satışların da bu uygulamaya tabi tutulması sektördeki fırsatçılığın, kayıt dışılığın ve fiyat artışlarının önüne geçmek adına çok önemli bir gelişme. Sayın Bakanımıza ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ediyor, sorunların çözümü noktasında MASFED olarak her zaman elimizi taşın altına koyacağımızı, tüm gayretimizle çalışacağımızı belirtmek istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.