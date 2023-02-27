MASFED, hasar gören araçlar için hızlı hareket etme çağırısı yaptı

ANKARA (EKONOMİ)- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sigorta şirketlerine çağırıda bulunarak depremden zarar gören araçlar için hızlı hareket edilmesini istedi.

Depremde yıkılan konutlara ilişkin DASK ödemelerinin konuşulduğunu ancak enkaz altında kalan onbinlerce otomobil, kamyon, traktör gibi motorlu taşıt hasarlarının karşılanacağının merak edildiğinin altını çizen Erkoç, “Depremden sağ kurtulmuş çok sayıda vatandaşımız, kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçlarını satışa çıkarmış bulunuyor.” dedi.

Satılan hasarlı araçların daha çok kaskosu bulunmayan taşıtlar olduğunu vurgulayan Erkoç, “Ancak depremzede illerdeki taşıtların önemli bir bölümünün de kaskosu bulunuyor. Sigorta şirketleri hızlı bir şekilde davranarak mağdur vatandaşların bu hasarlarını karşılamalı. Tamamen kullanılmaz hale gelmiş araçlar için poliçedeki hükümler çerçevesinde ya yeni araç temin etmeli ya da kaybedilen taşıtların bedellerini değerinden ödemeli.” Değerlendirmesinde bulundu.

“Trafik sigortası karşılamıyor, poliçede varsa Kasko karşılıyor”

Aydın Erkoç zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamadığının altını çizerek, “Kaskoda ise durum poliçenin içeriğine göre değişiyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar varsa tamir giderleri, araç pert ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödeniyor. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç deprem bölgesinde 2023 yılı Ocak sonu itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 araç bulunduğunu, bunların 1 milyon 546 bininin otomobillerden oluştuğunu söyledi.