MASFED: ÖTV kararı ikinci eli canlandırır ama fiyatı düşürmez

ANKARA (EKONOMİ)-Geçen yılın ikinci yarısından itibaren daralma eğilimine giren ikinci el taşıt pazarı, Ocak ayından bu yana yeniden yükseliş trendine girdi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ilk çeyrekte ikinci el araç satışının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.5 artarak 2 milyon 692 bin 783’e ulaştığı bilgisini verdi. Erkoç, ticari araçlara yönelik ÖTV muafiyetinin geçirilmesiyle ikinci el pazarının canlanacağını ancak bunun fiyat artışının önüne geçemeyeceğini öne sürdü.

İlk çeyrek verilerini değerlendiren MASFED Başkanı Aydın Erkoç, geçen yıl ikinci yarısından itibaren pazarda bir daralma olduğunu, Aralık ayındaki canlanmayla birlikte yılın yüzde 8.5’lik artışla kapandığını hatırlattı.

Bu yıl ise ilk çeyrekte özellikle Ocak ayındaki canlanmanın etkisiyle önceki yıla göre ikinci el araç satışının yüzde 50’ye yakın oranda artış gösterdiğine dikkat çeken Erkoç, “İkinci el pazarda Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,2 artışla 921 bin 387 adet olan satışlar, 11 ilde büyük kayba yol açan ve tüm ülkeyi derinden etkileyen depremlerin yaşandığı şubat ayında ise yüzde 23,4’lük bir azalışla 704 bin 954 adede gerilemişti. Ramazan’ın başladığı mart ayında ise satışlar yüzde 39,9’luk bir artışla 1 milyon sınırını aşarak 1 milyon 66 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti” değerlendirmelerinde bulundu.

Artış beklentisi sürüyor

Piyasada araç arzına ilişkin sorunun halen devam ettiğinin altını çizen Erkoç, “Pandemiden itibaren süregelen arz sıkıntısı ne yazık ki bugün de devam ediyor. Geçen seneye göre arz artmış olsa da talep ondan daha fazla artmış durumda. Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi de talebi arttıran en önemli sebeplerden biri. Bu denge sağlanmadığı sürece fiyatlar artmaya devam edecektir.” dedi.

Ticari araçların yenilenmesinde ÖTV alınmaması kararının piyasada canlanma yaracağını dile getiren Erkoç, bunun fiyat artışının önüne geçemeyeceği öngörüsünü paylaştı.

Aylara göre ilk çeyrekte 2. el piyasası (adet)

Aylar 2022 2023 Değişim (%) Ocak 467.240 921.387 97,2 Şubat 571.505 704.954 23,4 Mart 762.321 1.066.442 39,9 Ocak-Mart 1.801.066 2.692.783 49,5

Ocak-Mart dönemi 2. el piyasası araç satışları (adet)