MASFED’den hurda teşviki talebi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari araçlara yönelik muafiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkoç, açıklamasında, söz konusu müjdenin sektör ve vatandaşlar adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Kararı çok önemsediklerine işaret eden Erkoç, "Ticari çalışan araçlar ÖTV sebebiyle yenilenemiyordu ve bu araçlar trafikte olduğu için can güvenliği sıkıntısı vardı. Bu kararla ticari olarak çalışan araçlar yenilenir, bu sayede trafikte can ve mal güvenliği de sağlanmış olur. Bu uygulamayı belli dönemlerde tekrarlamakta fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, 20 yaş üzerindeki araçların trafikte çok ciddi tehlike arz ettiğine de dikkati çekerek, bunların çoğunun sigortasının bulunmadığının altını çizdi.

Araç fiyatları çok yükseldiği için hurda araçların değerinin çok düşük gerçekleştiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız değiştiremediği için trafiğe çıkmaya devam ediyor. Bununla ilgili de hurda teşviki düzenlemesi yapılması faydalı olacak. Trafikte tehlikeli halde yürüyen ikinci el otomobiller temizlenecektir. Yeni otomobillerin trafiğe girmesiyle can ve mal güvenliği sağlanacağı gibi çevre kirliliği de azalacaktır."