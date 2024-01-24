MASFED’den Türkiye’de üretilen araçlar için teşvik talebi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, son dönemde artan Çin ve Avrupa ülkeleri menşeli otomobillere yönelişin, ülke ekonomisi açısından cari açık başta sakıncalarına işaret ederek Türkiye’de üretilen otomobiller lehine ve ikinci el piyasayı gözeten “topyekûn” önlemler alınması çağrısında bulundu.

Taşıt kredisi vadelerinin kısalığı ve faizlerinin yüksekliği, döviz kuru belirsizliği gibi durumların genel olarak otomotiv piyasasını etkileyen genel faktörlerin başında geldiğini belirten Erkoç, devam eden bölgesel savaşlar ve küresel istikrarsızlık süreçlerinin de 2024’te de sektörü olumsuz etkilemeye devam edeceğini kaydetti.

Erkoç, “Dünyada olduğu gibi bizde de yaşanan ekonomik sıkıntılar bazı tedbirleri de zorunlu kılıyor. Devam eden savaşlar, Filistin savaşının farklı bir yere evriliyor oluşu gibi nedenler de sektörü etkilemeye devam edecek. Topyekûn ülkece bazı tedbirleri almak gerek.” dedi.

Çin’den gelen elektrikli otomobillere de değinen Erkoç, “Önümüzdeki dönem Çin ve Avrupa araç savaşı olacak gibi görünüyor. Çin’den gelen araçlara bazı katı kurallar uygulanıyor ancak Avrupa’dan gelen araçlar da ithal, dolayısıyla haksız rekabet de olmamalı. Türkiye’de üretilen araçlar için bazı teşvik ve destekler sağlanabilir, bazı teşvikler de faydalı olabilir; ÖTV indirimi gibi” diye konuştu.

Sıfır yerine düşük km 2’nci el önerisi

Erkoç, ikinci el taşıt piyasasının sektör açısından önemine de işaret ederek, şunları kaydetti: “Burada ikinci el taşıt sektörü büyük önem taşıyor. Yeni bir politika izlenebilir. Sıfır otomobil yerine az kullanılmış ikinci el tercih edilebilir. Örneğin 80 bin kilometredeki aracı sıfırla değiştirmek yerine 30 bin kilometre daha az kullanılmış araçla değiştirilebilir. Bu konuda bazı teşvikler de faydalı olabilir. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın başlattığı uygulama sıkı kontrollerle devam etmeli, al-satçı tabir ettiğimiz merdiven altı vergi vermeyen, fiyatların da yükselmesine neden olan kayıt dışı kişiler takip edilerek cezalar da devam etmeli. Vergisini veren istihdam sağlayan meslek erbapları da bu haksız rekabete maruz kalmamalı.”