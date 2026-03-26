Matlı Grup’tan yeni yatırım Yörsan Mutfak

İstanbul–İzmir Otoyolu Saruhanlı Mevkii’nde yer alan Oksijen 337 Tesisi’nde yer alan Yörsan Dinlenme Tesisi Yörsan Mutfak, Keskinoğlu Fastfood Restaurant, kafe konsepti ve market alanlarıyla ziyaretçilerine geleneksel lezzetlerden yeni nesil tatlara zengin bir deneyim sunuyor.

Bursalı iş insanları Özer Matlı ile Önder Matlı’nın ortağı olduğu Türkiye ve Bursa’nın önemli markası Matlı Grup’tan yeni bir yatırım daha geldi. Yörsan, Keskinoğlu, Proyem, Matlı ve Burdan gibi gıda sektöründe büyük markaları bünyesinde bulunduran Matlı Grup, şimdi de İstanbul–İzmir Otoyolu Saruhanlı Mevkii’nde yer alan Yörsan Dinlenme Tesisi bünyesinde Yörsan Mutfak, Keskinoğlu Fastfood Restaurant, kafe konsepti ve market/şarküteri ile akaryakıt istasyonunu hizmete açtı.

Oksijen 337 Dinlenme Tesisi’nde yer alan Yörsan Mutfak, yol kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir mola deneyimi sunmayı amaçlıyor. Matlı Grup güvencesini yolculuklarla buluşturduklarını söyleyen Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Yörsan Mutfak kültürünü tüm Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini belirterek, İstanbul–İzmir Otoyolu üzerinde hizmet veren Yörsan Dinlenme Tesisi ve akaryakıt istasyonu ile Yörsan Mutfak, Keskinoğlu Fastfood Restaurant, kafe konsepti ve market/şarküteri alanlarıyla zengin bir deneyim sunacaklarını kaydetti.

“Geleneksel lezzetlerden yeni nesil tatlara”

Yeni yatırım ve devam eden projelerle ilgili haberi sosyal medya hesabından duyuran Özer Matlı, açıklamasında şunlar yer aldı; “Yörsan Mutfak kültürünü tüm Türkiye’ye yaymak için çalışmalarımıza başladık. Bunun ilk ayağı da İstanbul–İzmir Otoyolu Saruhanlı Mevkii’nde karşılıklı konumlanan dinlenme tesisimiz oldu. Keskinoğlu’nun tavuk ve yumurta ürünleri, Yörsan’ın süt ve süt ürünleriyle hazırlanan menülerimiz; geleneksel lezzetlerden gençlerin tüketeceği yeni nesil tatlara kadar geniş bir yelpaze sunacak. Ayrıca, HEG Gıda’nın ekmek, pasta, cheesecake, sandviç, tost ve pizza gibi ürünleri ile Chok Cafe konseptimizde kahve ve atıştırmalık seçeneklerimiz de misafirlerimizle buluşacak. Tüm ürün ve hizmetlerimizi güvenli gıda anlayışımız doğrultusunda sunarken; çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, mescit, bebek bakım odaları ve elektrikli araç şarj istasyonlarıyla her yaştan misafirimize hitap eden modern ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Hep birlikte daha nice başarılı projelere imza atmaya devam edeceğiz.”