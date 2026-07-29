Matlı, üretim gücünü yeni bir hizmet yatırımına taşıdı

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründeki güçlü kuruluşlarından Matlı Şirketler Grubu, üretim kapasitesini yeni yatırım alanlarıyla destekleyen büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adımı daha hayata geçirdi. Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun her iki yönünde karşılıklı olarak konumlanan Yörsan Saruhanlı Dinlenme Tesisi, Matlı Şirketler Grubu’nun üretim, marka yönetimi, perakende ve hizmet alanlarındaki birikimini aynı yatırımda buluşturuyor. Toplam 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan tesis; restoran, kafe, market, şarküteri, akaryakıt istasyonu, elektrikli araç şarj üniteleri ve geniş otopark kapasitesiyle 24 saat hizmet verecek.

“Büyümeyi yalnızca üretim kapasitesiyle tanımlamıyoruz”

Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Yörsan Saruhanlı Dinlenme Tesisi’nin grubun büyüme yaklaşımını yansıtan stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Matlı, “Matlı Şirketler Grubu olarak büyümeyi yalnızca üretim kapasitesinin artırılması olarak görmüyoruz. Bizim için sürdürülebilir büyüme; üretim gücünün, güçlü markaların, nitelikli hizmet anlayışının ve tüketiciyle kurulan doğrudan bağın birlikte geliştirilmesi anlamına geliyor. Yörsan Saruhanlı Dinlenme Tesisi, bu yaklaşımımızın somut bir yansımasıdır” dedi.

“İSO 1000’de üç şirketle güçlü başarı”

Matlı Şirketler Grubu’nun üretim gücü, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmalarında elde ettiği sonuçlarla da ortaya konuldu. Grup şirketlerinden Proyem İSO 500 listesinde 152’nci, Keskinoğlu 160’ıncı sırada yer alırken, Yörsan İSO İkinci 500 listesinde bir önceki yıla göre 47 basamak yükselerek 175’inci sıraya çıktı. Böylece, Matlı Şirketler Grubu, Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında üç şirketiyle yer aldı.

“Entegre üretim modeli ve sektörel çeşitlilik”

Özer Matlı, bu başarının grubun entegre üretim modelinin ve sektörel çeşitliliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tarımsal üretimden sanayiye uzanan güçlü bir zincir oluşturduk. Bursa’nın üretim kabiliyetini ve rekabet gücünü her geçen yıl daha da ileri taşıyan, ülke ekonomisine sürekli katkı sunan bir anlayışla hareket ediyoruz. Gıda sektörünün ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunun bilinciyle yatırımlarımızı planlıyor ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.”

“Markalarımızı tüketiciyle daha fazla buluşturuyoruz”

Yörsan Saruhanlı Dinlenme Tesisi’nin Yörsan’ın gelişim yolculuğunda yeni bir dönemi temsil ettiğini ifade eden Matlı, markanın farklı tüketim alanlarında daha geniş kitlelerle buluşmasını hedeflediklerini belirtti. Matlı, “Yörsan’ı yalnızca köklü bir marka olarak görmüyoruz. Yörsan’ın sahip olduğu marka değerini üretim, dağıtım, perakende ve hizmet alanlarındaki yeni yatırımlarla geliştirmeye devam ediyoruz. Saruhanlı yatırımımız, Yörsan’ın tüketiciyle daha fazla noktada buluşmasını sağlayan önemli bir adım. Markalarımızın sahip olduğu kalite yaklaşımını, tüketicinin doğrudan deneyimleyebileceği yeni alanlara taşıyoruz” dedi.

“Her markamız kendi değerini ve uzmanlığını taşıyor”

Yörsan, Keskinoğlu, HEG Gıda ve CHOK markalarının aynı yatırım içerisinde yer almasının grubun marka yönetimi yaklaşımını yansıttığını belirten Matlı, sektörde uzun yıllar edindikleri tecrübe ve uzmanlığı sürdürülebilir bir üretim modeline dönüştürdüklerini belirterek, “Her markamız kendi değerini ve uzmanlığını taşıyor. Ancak bu markaların aynı çatı altında tüketiciyle buluşması, grubumuzun güçlü üretim ve marka ekosistemini bütünsel olarak ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“Saruhanlı Dinlenme Tesisi yalnızca bir hizmet noktası değil”

Yörsan Saruhanlı Dinlenme Tesisi’nin yalnızca bir hizmet noktası olmadığını belirten Matlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım, gıda, üretim, marka yönetimi, perakende ve hizmet alanlarındaki birikimimizi aynı yatırım içerisinde buluşturduk. Yörsan, Keskinoğlu, HEG Gıda ve CHOK’u doğrudan tüketiciyle temas eden bir yapıya taşıdık. Böylece ürettiğimiz değeri yalnızca ürünlerimizle değil, sunduğumuz hizmet ve deneyimle de tüketicilerimize ulaştırıyoruz.” Tesisin gastronomi konsepti ve menü yapılanması, Şef Murat Bozok’un danışmanlığında hazırlandı. Bu kapsamda yatırım, ziyaretçilere yolculuk sırasında yalnızca mola imkânı sunan bir tesis olmanın ötesinde, markaların ürün ve hizmet kalitesinin doğrudan deneyimlenebildiği bir gastronomi noktası olarak tasarlandı. Bebek bakım odaları, çocuk oyun alanları, aile tuvaletleri ve mescit gibi alanların da yer aldığı tesis, farklı ziyaretçi profillerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurgulandı. Tesis bünyesinde bulunan TotalEnergies akaryakıt istasyonu ve elektrikli araç şarj altyapısı da yolcuların enerji ve mobilite ihtiyaçlarını karşılayacak.

“Bölgesel değer yaratmayı önemsiyoruz”

Matlı Şirketler Grubu’nun faaliyet gösterdiği bölgelerde kalıcı ekonomik değer oluşturmayı hedeflediğini belirten Özer Matlı, yatırımın Saruhanlı ve Manisa ekonomisine katkısına da dikkat çekti. Matlı, “Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede yalnızca yatırım yapan değil; o bölgenin üretimine, istihdamına ve ticaretine değer katan bir yapı kurmayı önemsiyoruz. Yörsan Saruhanlı Dinlenme Tesisi’nin doğrudan oluşturacağı istihdamın yanı sıra yerel tedarik, lojistik, bakım ve hizmet faaliyetleriyle bölgesel ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.