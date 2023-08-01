Matriks’ten kadın yazılımcılara destek programı

Matriks’in, depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden, bu illerdeki üniversitelerde okuyan ya da mezun olan kadınları yazılım sektörüne kazandırmak hedefliyle ‘’Android Yazılımcı Meslek Edindirme’’ programına toplam 425 başvuru geldi. Deprem bölgesinden gelen başvuruların önceliklendirildiği mülakat süreçlerinden sonra seçilen 50 kadın aday, 27 Temmuz Perşembe günü Up School tarafından gerçekleştirilen ‘101’ seansında hem programın içeriği hakkında bilgi aldı hem de Matriks yöneticileriyle tanışma fırsatı buldu.

50 aday üç ay sürecek eğitim programına katılacak

Matriks, ‘’Kadın Android Yazılımcı Meslek Edindirme’’ programıyla, kadınlara teknik donanım ve özgüven kazandırarak kariyerlerine başlama imkânı sağlamayı amaçlıyor. Teknolojide rol model kadınlar yetiştirmeyi hedefleyen eğitim teknolojisi girişimi Up School tarafından yürütülecek eğitim programına dahil olan 50 aday, üç ay sürecek eğitim programına katılacak.

Programda 30 saat özgüven eğitimi ve 100 saat teknik eğitim verilecek. Teknik eğitimler 40 saat canlı eğitim, 24 saat asistan desteği ve 36 saat on-demand videodan oluşacak. Matriks’in deneyimli Mobil Gelişme ekibinin program boyunca devam edecek mentorluk desteği ile katılımcıların daha yakından tanınması ve geri bildirimler alınması da planlanıyor.

Ayrıca programda öğrencilerin motivasyonunun artıracak ve networklerini geliştirecek sektörden uzman konuşmacıların da davet edileceği tecrübe aktarım buluşmaları da yer alacak. Programdan mezun olan kadınlar hem Matriks’te hem de Up School’un kariyer havuzunda yer alarak yazılım sektöründe çalışma şansı yakalayacak.