Mavi Ekonomi Zirvesi’nde Karadeniz'den daha fazla faydalanma çağrısı yapıldı

Programın açılışını yapan Blue Ekonomi Summit Genel Sekreteri Recep İlhan Yıldız, düzenlenen zirvenin yalnızca bir etkinlik değil, Karadeniz’in ekonomik ve stratejik geleceğine dair ortak bir vizyonun ifadesi olduğunu söyledi. Yıldız, “Dünya hızla değişiyor; enerji hatları, ticaret yolları, küresel dengeler yeniden şekilleniyor. Bu süreçte Karadeniz, stratejik bir merkez olarak öne çıkmaktadır. Mavi ekonomi artık bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Denizleri bozmadan mavi ekonomiden yararlanmalıyız

Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi, mavi ekonomiden denizleri bozmadan yararlanılması gerektiğini ifade ederek "Para kazanırken denizlerimizi mahvetmemek, bozmamak ve kirletmemek gerekiyor. Denizlerden birçok kalemde hatta enerji kazanımına kadar birçok sektörde faydalanılıyor. Trabzon coğrafi olarak Karadeniz’de çok önemli bir konumda. Mavi ekonominin bu geniş coğrafyada kazanımlarından hep beraber faydalanmalıyız" diye konuşurken KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da, Mavi Ekonominin Karadeniz ve Trabzon için çok önemli bir sektör olduğunu belirttiği konuşmasında “Mavi ekonomi hepimize büyük bir ekonomik gelecek sunmaktadır” dedi.

Sektör için Karadeniz’de eğitim altyapısı var

EKONOMİ Gazetesi Karadeniz Bölge Temsilcisi Fikret Yazıcı moderatörlüğünde devam eden oturumda konuşan Trabzon Shipyard Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır, konuşmasında tüm dünyada ilk sırada deniz taşımacılığının geldiğini söyledi. Bir ülkenin deniz taşımacılığındaki gücünün diğer faaliyetlerinin de belirleyicisi olduğunu ifade eden Çakır Türkiye’nin bu anlamda geçmişe göre iyi bir aşama kaydetmesine karşın henüz olması gereken noktanın altında olduğunu söyledi.

Çakır, şöyle konuştu: “Tersanelerde Tuzla ve Yalova ağırlıklı bir kümelenme var ama devlet, isabetli bir düşünceyle Karadeniz bölgesinde; Ereğli'de, Samsun'da ve Trabzon'da altyapıyı yapıp yatırımcıların kullanımına tahsis etti. Denizcilik fakülteleri, yüksekokullar ve teknik liseler var. Bu eğitim ordusu hem bölgemize hem ülkemize çok ciddi katkı sağlamaktadır. Özellikle KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi mezunları şu an hem idarede hem de özel sektörde ciddi sorumluluklar üstlenmektedir. Eskiden stajyerler hep Yalova veya Tuzla'ya gitmek zorunda kalıyordu ama son iki senedir ciddi sayıda mühendis adayının stajını burada yaptırarak eğitime destek oluyoruz.”

Mavi ekonominin büyüklüğü 3 trilyon dolar olacak

Deniz Ticaret Odası 30 No'lu Ro-Ro Meslek Komitesi Başkanı Mesut Cesur da konuşmasında şunları söyledi: “OECD'ye göre 2030 yılında mavi ekonominin büyüklüğü aşağı yukarı 3 trilyon dolar olacak. Bizim ülkemizin de 2030 yılındaki ekonomik büyüklüğünün de öyle olmasını bekliyoruz. Karadeniz Ro-Ro taşımacılığına çok uygun bir deniz. Samsun'dan Novorossiysk'e karayoluyla gitmeniz için iki bin kilometre gitmeniz lazım. Akşam giden gemimiz, sabah Novorossiysk'te olurdu. Yani müthiş bir potansiyel var, regülasyonları Karadeniz İşbirliği üyeleri halledebilirlerse inanın büyük bir patlama olacak."

Türkiye çok büyük kapasiteye ulaştı

GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bostancı, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu söyleyerek, “Amacımız; gemi inşa sektörünün geliştirilmesi, tersanelerin küresel pazarda konumlandırılması ve uluslararası alanda tanınırlıktır. Türkiye genelinde tüm tersaneler bize üye ve 85 tane aktif tersanemiz bulunuyor. Çin’i saymazsak dünyadaki en büyük kapasiteye sahibiz diyebiliriz" diye konuştu.

Bostancı, “Yeni inşada 2013 yılında 3.6 milyon DWT olan kapasitemiz şu an 4.7 milyon DWT'e ulaştı. Ancak asıl önemli olan Bakım-Onarım tarafıdır. Türkiye’nin bakım faaliyetleri çok aktif. Bakım-onarım kapasitemiz 15 milyon DWT'ten 26 milyon DWT'e çıktı. Yılda yaklaşık 2.500 - 3.000 gemiye tamir-bakım yapılıyor. Dünya deniz ticaret filosunun yaklaşık yüzde 13-15’lik pazar payını alıyoruz. Çin yüzde 51, Avrupa yüzde 17 civarında. Tersanelerimizde 11 kuru havuz ve 38 yüzer havuz bulunmakta” dedi.