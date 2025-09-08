  1. Ekonomim
TMSF satışa çıkardı: Maydonoz Döner için ihale tarihi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için satış ihalesi düzenleyecek. İhale ilanı, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Satış kapsamına; Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ'nin sahip olduğu varlıklar giriyor.

Bu bütünlük içerisinde franchise sistemiyle faaliyet gösteren "Maydonoz Döner" markalı döner restoran zinciri ile "My Fried Chicken" markalı çıtır tavuk restoran zinciri yer alıyor. Söz konusu işletmelerin et ve tavuk üretimi ile ilgili mal, hak, varlık ve sözleşmeleri de satışa dahil edildi.

Bedel ve şartlar belli oldu

TMSF, ticari ve iktisadi bütünlük için muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirledi. İhaleye katılacak isteklilerin 280,1 milyon TL tutarında teminat yatırması gerekecek.

İhale tarihi ne zaman?

İhale, 15 Ekim 2025 saat 11.00'de, TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki Büyükdere Caddesi No:143 adresinde bulunan konferans salonunda gerçekleştirilecek.

 

