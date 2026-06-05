Mayıs enflasyonu sonrası ING, TCMB faiz beklentisini açıkladı

ING Global, mayıs ayı enflasyon verilerinin, Türkiye'de dezenflasyon sürecine dönüş sinyali vermediğini ve enflasyonla mücadele yolunun zorlu olmaya devam ettiğini belirtti.

Kurum, petrol fiyatlarına ilişkin belirsizliğin ve bunun diğer emtia fiyatlarına yansımalarının enflasyon görünümü açısından risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Hükümetin akaryakıt üzerindeki vergi ayarlamalarıyla petrol fiyat şokunun bir kısmını absorbe etme kararına rağmen risklerin sürdüğü ifade edildi.

ING ayrıca gıda enflasyonunun da belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti. Beklenen tarımsal üretim artışının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etki yaratabileceği, ancak gübre maliyetlerinden kaynaklanabilecek baskıların yukarı yönlü risk oluşturduğu kaydedildi.

Faizde değişim beklenmiyor

Bu çerçevede ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek mevcut seviyede tutmasını bekliyor. Kurum, kredi büyümesine getirilen daha düşük üst sınırlar gibi son dönemde uygulanan makroihtiyati sıkılaştırma adımlarının da bu beklentiyi desteklediğini ifade etti.

Bununla birlikte ING Global, gelişmeler nedeniyle daha temkinli bir yaklaşımın gerekmesi halinde, politika faizinin mevcut %37 seviyesinden, fiili fonlama maliyetinin bulunduğu yaklaşık %40 seviyesine yükseltilmesinin gündeme gelebileceğini de değerlendirdi.