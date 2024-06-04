Mayısta 27,8 bin ton fındık ihraç edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFİMB) 2023-2024 sezonu Mayıs ayına ilişkin fındık ihracat rakamlarını açıkladı.

Mayısta 27 bin 814 ton iç fındık ihraç edilirken 235 milyon 104 bin 767 dolar döviz girdisi sağlandı. Fındık ihracatında bir önceki sezonun aynı ayına dönemine göre hem miktar hem de değer bazında artış var. 2023-2024 sezonu Mayıs ayında 22 bin 186 ton iç fındık ihracatına karşılık 142 milyon 848 bin 874 dolar gelir sağlanmıştı.

KFİMB’den yapılan açıklamaya göre, ilk 9 aylık fındık ihracatına bakıldığında 2023-24 ihracat sezonunda 240 bin 777 ton fındık ihracatına karşılık 1 milyar 824 milyon 529 bin 978 dolar gelir elde edildi. 2022-2023 sezonunun ilk 9 ayında ise 242 bin 652 ton 1 milyar 459 milyon 28 bin 643 dolar gelir elde edilmişti. Geçen yıla göre miktar bazın azalış olmasına rağmen değer bazında artış var.