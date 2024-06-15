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Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 663 firma için izin belgesi düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Haber Merkezi
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Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 43 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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