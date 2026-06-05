Mayısta ihracat hız kesti, açık azaldı

İMAM GÜNEŞ

Resmi tatillerin etkisiyle Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 22,5 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 10,7 düşüşle 28,1 milyar dolara geriledi. İthalattaki daha sert düşüşün etkisiyle dış ticaret açığı yüzde 15,7 azalarak 5,6 milyar dolara inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,1’e yükseldi.

Türkiye’nin mayıs ayına ilişkin dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Ankara’da yapılan basın toplantısıyla açıklandı. 2026 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,3 azalışla 22 milyar 504 milyon dolar, ithalat yüzde 10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar oldu. 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat yüzde 0,3’lük artışla 111 milyar 169 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 artışla 153 milyar 905 milyon dolara ulaştı. Mayısta dış ticaret hacmi, yüzde 10,1 artarak 50 milyar 607 milyon dolar, ilk beş aylık süreçte yüzde 0,8 artarak 265 milyar 74 milyon doları buldu. Dış ticaret dengesine bakıldığında ise, mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 15,7’lik düşüşle 5,6 milyar dolar olurken, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 3,6’lık artışla 42,7 milyar dolar oldu. Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,2 puan artarak yüzde 80,1’e yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde ise 0,7 puan azalışla yüzde 72,2’ye düştü.

Resmi tatiller olumsuz yansıdı

Dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini, jeopolitik meydan okumalar ve lojistik zincirlerindeki aksamaların sürdüğünü dile getiren Bolat, küresel ekonomik büyüme tahminlerinin aşağı çekildiği bir ortamda Türkiye'nin büyüme, istihdam ve ihracat noktasında dayanıklı bir performans sergilediğini söyledi. Geçen ay ihracatın takvim etkisinin dezavantajına rağmen iyi bir performans gösterdiğini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Mayıs ayındaki resmi tatiller doğal olarak ihracata olumsuz etki yaptı ancak ithalatı ve dış ticaret açığımızı da düşürerek ihracatın ithalatı karşılama oranında yükseliş sağladı. Günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara ulaştı. 22 Mayıs'ta 2,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Körfez ülkelerine ihracatımızda çatışmalar nedeniyle mart ayında şok dalgası ile aylık bazda yüzde 30 azalma olmuştu. Ancak nisan ayında toparladık, artış yakaladık. Mayıs ayında da benzer bir trend bulunuyor. İhracat aslında artıyor, ancak takvimin olumsuz etkileri olabiliyor. Takvim etkisi geçici bir durum. Mayıs ayında görülen düşüşün önemli bölümünü haziran ayında telafi edilmesini bekliyoruz.”

"Çin'de fiyat artıyor, Türkiye'ye fırsat doğabilir"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise bayramlar nedeniyle mayıs ayında yedi iş gününün tatil olmasının ihracat performansına olumsuz yansıdığını söyledi. Küresel gelişmeleri de değerlendiren Gültepe, Euro Bölgesi ve ABD’de talep canlanırken Çin’de kapasite kullanım oranlarının düştüğüne dikkat çekti. Çin’de 41 ay boyunca düşen üretici fiyatları endeksinin de iki aydır arttığını belirten Gültepe, şunları söyledi:

“Çinli üreticiler artan maliyetleri fiyatlara yansıtmak durumunda kalıyor. Avrupa ve ABD’de alımlar hızlanırken Çin’de fiyatların artmaya başlaması, ülkemiz için bir fırsat kapısı aralayabilir. Geçmişte bu tarz gelişmeleri fırsata dönüştürmüştük. Yeni denklemde siparişlerin bir bölümünü ülkemize çekebiliriz. Ancak üretici fiyatları, Türkiye’den 40 aydır aralıksız artıyor. Dolayısıyla üretim cephesinde ivedilikle ‘fiyat-maliyet senkronizasyonuna’ ihtiyacımız var. Net ihracat büyüme performansımızı 2,5 puan aşağı çekti. Son 6 çeyrekte net ihracat büyümeye katkı vermek bir yana aşağı yönlü etki ediyor. Eğer ihracatımız performansını koruyabilseydi Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5’in üzerinde büyüyecekti. Rekabetçiliğimizi geri kazanıp, hızlanabilmemiz için sanayimizi yeniden yatırım, üretim ve ihracat eksenine oturtmalıyız.”

Pariteden ihracata 347 milyon dolarlık katkı

Mayısda öne çıkan ihracat verileri şöyle oldu:

● 12 aylık ihracat 273,5 milyar dolara yükseldi.

● TİM verilerine göre, geçen ay 28 il ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir şeklinde sıralandı.

● Mayıs ayında 888 firma ilk kez ihracat yaptı. Bu firmaların ihracata katkısı 89 milyon dolar oldu.

● Parite ise ihracata 347 milyon dolar katkı verdi.

● En çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya şeklinde sıralandı.

● Körfez ülkelerine ihracatta İran gerilimin etkisi devam etti. Geçen ay yüzde 16,2 gerileyen Körfez Bölgesi’ne ihracat, 2 milyar 244 milyon dolar düzeyinde kaldı.