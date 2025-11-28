Maysan Mando, otomotivde Ar-Ge ile rekabeti yükseltiyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan Maysan Mando, küresel otomotiv endüstrisinin dönüşümüne Ar-Ge odaklı yatırımlarıyla yön veriyor. 1969 yılında Maysan adıyla kurulan şirket, bugün hem yurt içi hem de yurt dışındaki OEM devlerine ve yenileme pazarına üretim yaparak 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Ar-Ge faaliyetlerinin merkezinde yenilikçi, çevreci ve yüksek katma değerli ürünler bulunduğunu belirten Maysan Mando Ar-Ge Müdürü Cem Güneri, şirketin uzun yıllardır Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi ile sektörde fark yarattığını vurguladı. Güneri, sadece 2025’in Eylül sonu itibarıyla Ar-Ge harcamalarının 70 milyon TL’ye ulaştığını, yılsonunda bu rakamın 80 milyon TL’ye çıkmasının beklendiğini söyledi. Güneri, 2026 yılı Ar-Ge bütçesi öngörüsünün ise 105 milyon TL olduğunu ifade etti. Bursa DOSAB’daki 27 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında yıllık 9 milyon adet üretim kapasitesine ulaşan firma, 2026’da bu rakamı 12–13 milyon adede taşımayı hedefliyor. Maysan Mando, HL Mando ve Çukurova Holding ortaklığıyla büyümesini sürdürürken, küresel ortağı HL Mando’nun dünya genelinde 18 Ar-Ge merkezi ve 23 üretim lokasyonuyla sunduğu güçlü teknoloji altyapısından da faydalanıyor.

Sürdürülebilir malzemeler ve yeni teknolojiler öne çıkıyor

Güneri, otomotiv sektöründeki hızlı teknolojik dönüşümü yakalamak için Ar-Ge Merkezinde tasarım öncelikli ürün geliştirme çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Cem Güneri, “Gelişen ihtiyaçlara uygun olarak Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri dünya pazarının beklentileriyle örtüştürüyor, tasarım, sanal doğrulama, dayanım ve ömür testlerinin tümünü kendi bünyemizde gerçekleştirerek rakiplerimize göre çok daha hızlı ve kaliteli sonuçlar üretiyoruz” diye konuştu.

Maysan Mando, 2045 Karbon Nötr hedefi doğrultusunda amortisör bileşenlerinde çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve bio bazlı malzemeler üzerine kapsamlı Ar-Ge projeleri yürütüyor.

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 öncelikli

Güneri, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 yatırımlarının da şirketin stratejik öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek şunları ekledi: “Akıllı şirket” seviyesine ulaşma hedefiyle tüm üretim teknolojilerimizi, test ekipmanlarımızı ve simülasyon altyapılarımızı geleceğin gereksinimlerine göre yeniliyoruz. Test makinesi, ölçüm ekipmanı ve simülasyon yazılımlarına yaptığımız yatırımlarla hem tasarım doğrulama süreçlerimizi hızlandırıyor hem de global rekabet gücümüzü artırıyoruz.” Firma, yeni geliştirdiği amortisör ve valf sistemlerini tuning kamyonlarıyla test pistlerinde deneme imkânı sağlayarak prototip doğrulama konusunda da önemli bir kabiliyete sahip.