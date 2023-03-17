Mazda'nın yeni CEO'su Masahiro Moro olacak
Mazda Motor Başkanlığına ve Üst Yöneticiliğine (CEO) Masahiro Moro getirilecek.
Mazda'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firmanın Kıdemli İdari Yöneticisi Masahiro, bu yıl haziran ayındaki yıllık hissedarlar toplantısı sonrasında görevine resmen başlayacak.
Küresel satış ve pazarlama tecrübesiyle tanınan Masahiro, daha önce Mazda'nın Kuzey Amerika operasyonlarını yönetmişti.
Masahiro'nun ekseriyetle, Mazda'nın küresel otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 30'unun gerçekleştiği ABD pazarına aşina olduğu biliniyor.
Japon üretici firma Mazda'nın mevcut Başkanı ve CEO'su Marumoto Akira'nın, yeni dönemde Kıdemli Danışman pozisyonuna getirileceği bildirildi.