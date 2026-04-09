Mazot ve benzine dev indirim geliyor! İşte yarınki pompa fiyatları



Petrolün varil fiyatındaki gerilemenin ardından akaryakıt ürünlerine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olacak motorinin litre başına 12,88 TL, benzinin litre başına ise 1,05 lira oranında indirim yapılması bekleniyor.



Yarın yapılması beklenen indirimle birlikte İstanbul'da motorin 72,41 liraya, benzine 62,2 liraya gerileyecek.

Mazotun fiyatının savaş döneminde benzinden daha pahalı olmasının sebebi Suudi ve Irak petrollerini, daha fazla mazot vermeleri ve bu ülkelerden arz eksikliği sebebiyle yaşandığı belirtildi.