Mazot ve gübre desteği için başvuruda son gün 30 Aralık

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’nin 19 Kasım günlü sayısında yayımlandı. Desteklerden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı çiftçiler yararlanabilecek.

Desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin hizmet bedelini yatırması şartı bulunuyor. Mazot ve gübre desteği, 2022 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’nde kayıtlı arazinin büyüklüğüne göre verilecek. Destekler çiftçinin Ziraat Bankası hesabına mazot ve gübre alımında harcanabilecek şekilde tanımlanacak, nakdi ödeme olmayacak. Mazot ve gübre desteği için 30 Aralık’a kadar yazılı başvuru yapılması şartı bulunuyor. Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için başvurular yapılabilecek.

Yayımlanan tebliğ ile kuru tarımda dane zeytine dekar başına 575 kilogram, zeytinyağına 115 kilogram, sulu tarımda dane zeytine 850 kilogram, zeytinyağına 170 kilogram verim miktarına kadar destekleme ödemesi yapılacak. 2016 üretim yılından başlamak üzere toplam 5 üretim yılı organik tarım veya iyi tarım uygulamaları destekleri ödemesinden faydalandırılan araziler, 2022’de ürün kategorisine bakılmaksızın 3. kategori üzerinden desteklenecek. ANKARA-NB EKONOMİ