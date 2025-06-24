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Mazot zamları market ve pazar etiketlerini değiştirdi

Çiftçinin en büyük gider kalemlerinden biri olan mazota gelen zamlar, ürün maliyetlerini artırarak pazar ve market fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Haber Merkezi
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Mazot zamları market ve pazar etiketlerini değiştirdi
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İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. Türkiye, İran’la doğrudan petrol ticareti yapmamasına rağmen, dolaylı enerji tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle akaryakıt zamlarından etkilendi.

Son bir haftada mazot fiyatlarına toplamda 8,5 lira zam gelmesi, çiftçilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Bu artış, doğrudan pazarlara ve market raflarındaki ürün fiyatlarına da yansıdı.

 Vatandaş da alamıyor, alım güçleri yok

ANKA’ya konuşan Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki semt pazarındaki bir esnaf, "Mazot zamları etkilemez mi? 10 liraya sattığımız malı 15 liraya satıyoruz şimdi. Vatandaş da alamıyor, alım güçleri yok. Satamazsak biz de perişanız" dedi.

Başka bir esnaf ise, "Ürünlerin şu an üzerine koyamıyoruz. Zaten satamıyoruz ki. Fiyatlar yerinde yüksek, maliyetler arttı ama üzerine koyamıyoruz. İnsanların alım gücü yok" diye konuştu. Pazara alışverişe gelen diğer ilçe sakinleri de fiyatların pahalılığından dert yandı.

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