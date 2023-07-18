'Mazota fahiş zam üreticide hayal kırıklığı yarattı'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı bilgilendirmede Bayraktar, buğday, arpa ve mercimek gibi önemli ölçüde mazot kullanılan kışlık ürünlerde ekim aylarının yaklaştığını belirtirken, üreticilerin bu dönemde kazandıklarıyla borçlarını ödeme ve sonraki sezonun girdilerini temin etme yolunda ciddi sıkıntıya gireceğini kaydetti.

Üreticilerin mağdur olmaması ve üretime yönelebilmesi için 2023 mazot desteklerinin artırılarak ödemelerin erkene çekilmesi çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Fakat geçen yıl yapılan ve çok sağlıklı olmayan ayni ödemeden vazgeçilip, bu yıl mazot destekleri üreticilerimizin hesabına doğrudan aktarılmalıdır.” diye konuştu.

“Üretici toplam tarım desteğinin yüzde 70’ini mazot vergi olarak ödüyor”

Mazotun 16 Temmuz 2023 itibarıyla önceki aya göre yüzde 46 artışla 22.5 liradan 32.8 liraya yükseldiğini dile getiren Şemsi Bayraktar, KDV’nin de eklenmesiyle birlikte mazot içinde vergi yükünün yüzde 38.5’e yükseldiğini bildirdi.

Geçen yıl ülke genelindeki 24.5 milyar litre mazotun yüzde 12’sine karşılık gelen 3 milyar litresinin tarımda kullanıldığına dikkat çeken Bayraktar, “Bugünkü satış fiyatlarıyla üreticinin mazota ödediği toplam miktar 99 milyar liradır. Bu durumda üreticiden alınan mazot vergisi yaklaşık 38 milyar lirayı buluyor. Devletin 2023 yılında yaklaşık olarak verdiği destek 54 milyar liraydı. Bu durumda üreticinin ödediği mazot vergisi tarıma verilen toplam destek miktarının yüzde 70’ine karşılık geliyor” ifadelerini kullandı.

“Üretim sekteye uğrayacak, mazotta ÖTV, KDV kaldırılmalı”

Tarımda kullanılan mazotun fiyatının artması tarımsal ürün arzına vurulan en büyük darbelerden birisi olduğuna değinen Bayraktar, “Geliri zaten düşük olan üreticilerimiz mazot fiyatlarına yetişemeyecek, üretim sekteye uğrayacak, artan gıda fiyatlarından tüketicilerimiz de olumsuz etkilenecektir. Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve sorunun kökten çözümü için mazottaki ÖTV ve KDV toptan kaldırılmalıdır.” Dedi.

“Ayçiçeği fiyatı bir an önce açıklanmalı”

Önemli tarımsal ürünlerden ayçiçeğinde de hasadın başladığı bilgisini veren Şemsi Bayraktar, geçen yıl açıklanan fiyatın üreticiyi memnun etmediğini belirtti.

Bayraktar, bu yıl açıklanacak fiyatın önümüzdeki sezonun üretimini de etkileyeceğinin altını çizerken, “Ülkemiz ayçiçeğinde başlıca ithalatçı ülkeler arasında yer alıyor. Tüketimdeki artış nedeniyle ithalata bağımlılık ise devam ediyor. İthalata ödenen milyarlarca liranın üreticilerimize aktarılmasıyla üretimimizi artırabilir, kendimize yeter hale gelebiliriz. İthalatımız geçmiş yıllarda çoğunlukla ayçiçeği yağı şeklinde yapılmaktayken son yıllarda ayçiçeği ithalatı daha fazla yapılıyor.” İfadelerini kullandı.