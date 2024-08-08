MB Başkanı Fatih Karahan yanıtladı: 500 TL'lik banknot geliyor mu?

Enflasyondaki yükseliş yüksek paraya olan talebi artırırken ekonomistlerin sürekli olarak dile getirdiği 500 TL’lik banknot basımı bir kez daha gündem oldu. Hatta ATM'lerin yalnızca tek banknot vermesi bile konuşuldu. Bu durum, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a da soruldu.

Karahan, daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun yükselmesiyle birlikte artan yüksek nominal değerde banknot talebi üzerine 500 TL'lik banknot basımı konusunda bir açıklama yaptı. Yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında konuşan Karahan, daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatarak, bu konuda yeni bir gelişme olmadığını teyit etti. Karahan, "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu. Şu anda bunun üzerine söyleyeceğim başka bir şey yok" diyerek konunun şimdilik gündemde olmadığını yanıtladı.