MEB, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Millî Eğitim Bakanlığı, KPSS ve YDS puanları esas alınarak 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde görevlendirilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Başvurular nereden ve ne zaman yapılacak?
Alımlar; KPSS ve YDS puanları esas alınarak yapılacak ön değerlendirme sonrası, 23 Mart – 03 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.
Başvurulara ilişkin kılavuz; www.meb.gov.tr, personel.meb.gov.tr ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.
Hangi pozisyonlara alım yapılacak?
MEB tarafından yapılacak alımda pozisyonlar ve kişi sayıları şöyle:
Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı – 1 kişi (Ücret tavanının 4 katına kadar)
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı – 1 kişi (3 katına kadar)
Kıdemli Ağ Uzmanı – 1 kişi (3 katına kadar)
Kıdemli DevOps Uzmanı – 2 kişi (3 katına kadar)
Kıdemli Yazılım Mimarı – 1 kişi (3 katına kadar)
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET Core) – 1 kişi (3 katına kadar)
Kıdemli Web Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı – 1 kişi (3 katına kadar)
Web Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı – 1 kişi (2 katına kadar)
Test Mühendisi – 2 kişi (2 katına kadar)
İş Analisti – 2 kişi (2 katına kadar)
İstatistikçi – 1 kişi (2 katına kadar)
Toplam: 14 personel