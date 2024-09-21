MEB, okullardaki temizlik sorunu için 30 bin ilave personel alacak

Okullarda ortaya çıkan temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı 30 bin ilave personel almaya hazırlanıyor.

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda temizlik sorunları ortaya çıktı.

Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ediyor. Bazı okullarda da veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizliyor.

Geçen yıl temizlik görevlilerine 17 bin liralık asgari ücret veriliyordu. Ancak bu dönem sistem değişti.

Personelin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü. Ancak ücret ayda 8 bin 447 lira olunca yeterli personel bulunamadı.