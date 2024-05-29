MEB’in bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı’na 5,7 milyar lira aktarılacak
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı’na bu yıl 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Karara göre Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu yıl MEB bütçesinden 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek. Karar, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak.