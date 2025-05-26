Meclis, infaz yasasını Bayram'a kadar yetiştirebilecek mi

BESTİ KARALAR

Geçen hafta düzenleme, AK Parti Grubu tarafından muhalefet partilerinin görüşlerine sunuldu. Muhalefet partileri infaz düzenlemesine ilişkin öneri ve eleştirilerini bugün AK Parti Grubuna iletecek. Muhalefet partileri destek verirse, Meclis hafta sonu da çalışma kararı alarak İnfaz düzenlemesi ile ilgili yasayı Kurban Bayramı’na yetiştirecek.

Düzenlemeyle, 31 Mart 2023’ten önce işlenen suçlarında yer alacağı pakette, mükerrer suçlarda indirime gidiliyor. Hasta ve yaşlı mahkumların ‘evde infaz’ düzenlemesinin de yer alacağı yasal düzenleme ile ilk etap da 33 bin, zaman içeresinde ise 60 bine yakın mahkumun tahliye olması bekleniyor.

28. Dönem 2. Devre Meclis Başkanlığı seçim süreci, 28 Mayıs günü başlıyor. Aynı gün, siyasi partiler Meclis başkanı adayını TBMM Genel Sekreterliği’ne bildirecekler. Meclis başkanlığı seçimi ise 3 Haziran’da yapılacak. AK Parti de 2. Devre Meclis yönetimini belirlemek üzere bu hafta kapalı grup toplantısı yapacak. Kapalı grup toplantısında AK Parti Grup yönetimi seçimi yapılacak. AK Parti de gözler yeni yönetime çevrilirken, Meclis parti yönetiminde çok fazla değişim beklenmiyor.

DEM’in ziyaretleri yarın tamamlanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Terörsüz Türkiye hedefinde, bundan sonraki yol haritasına ilişkin mecliste komisyon kurulması önerisinin ardından, DEM heyetinin siyasi partilere yaptığı ziyaretlerini Salı günü AK Parti ile MHP’yle tamamlayacak. DEM, Bahçeli’nin çağrısı çerçevesinde süreçle ilgili demokratik ve hukuki adımların atılması için kurulması beklenen komisyonla ilgili görüşlerini Cumhur İttifakı ortaklarına iletecek.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Erdoğan yarın da bakanların katılacağı bir grup milletvekili ile parti genel merkezinde bir araya gelecek.