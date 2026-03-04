Meclis'e sunuldu: Doğum izni 24 haftaya çıkıyor



Usta, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin korunması, aile yapısının güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların sosyal hayata etkin katılımının sağlanmasının sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu vurgulayan Usta, toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin, ekonomik koşulların ve artan sosyal risklerin kadın, çocuk ve ailelere yönelik sosyal yardım ve hizmet politikalarının güncellenmesi ve güçlendirilmesini zorunlu kıldığını dile getirdi.

Sosyal hizmetlerin bireylerin temel hak ve özgürlüklerini esas alan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesinin büyük önem arz ettiğini dile getiren Usta, teklifin, çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

Usta, şöyle konuştu:

"Askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı doğrultuda babalık izni süresini, memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkardık."

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının çok beklenen bir konu olduğunu vurgulayan Usta, bunu duyurmaktan kaynaklı memnuniyeti dile getirdi.

Doğum öncesi kullanılan 8 haftalık izne işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Doğum öncesi 8 hafta olarak belirtilen haftalar, annenin kendi talebi doğrultusunda, son iki haftaya kadar da çalışma iznini vererek, o 6 haftayı da doğum sonrasına aktarma imkanı veriyoruz. Böylece anne ve bebeğin doğum sonrasında daha uzun süre bir arada kalmasını desteklemiş oluyoruz. Bununla birlikte çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımı geçici olarak sağlanamayan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan, koruyucu ailelerimize yönelik de hem kamu hem de özel sektör çalışanları için 10 günlük süre vererek, koruyucu aileliğin de teşvik edilmesini amaçlıyoruz."

AK Parti'li Usta, teklifle, evlat edilenlere verilen izinlerin askeri personele de tanındığını dile getirdi.

Usta, teklifle okul, kreş, yurt, servis gibi çocukların yoğun bulunduğu yerlerde başta çocuklara karşı işlenen suçlar olmak üzere belli suçlardan mahkum kişilerin çalıştırılması ve bu yerlerin bu kişilerce işletilmesinin önüne geçilmesi için düzenleme yaptıklarının bilgisini verdi.

"Tedbirlerin artırılması amaçlanmıştır"

Düzenlemeyle, kuruluş bakımından ergin olarak ayrılan çocukların kamuda istihdam edilmelerine ilişkin koşullarda değişikliğe gidildiğini aktaran Usta, çocukların korunmasına yönelik hizmet modellerinin de ihtisaslaştırıldığını söyledi.

Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal ve ekonomik destek, koruyucu aile, kadın konukevi harçlıkları gibi sosyal yardım uygulamalarına yönelik süreklilik ve öngörülebilirliğin sağlanması da amaçlanmaktadır. Sosyal hizmet kuruluşlarında, güvenlik ve denetime ilişkin tedbirler artırılmakta, kuruluşların kapatılması halinde hizmet alan bireylerin mağduriyet yaşamaması amacıyla tasfiye süreçlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Güvenlik ve denetime ilişkin düzenlemede maksadımız merkezi bir kamera sistemi ile bu kuruluşların tümünün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı hangi kuruluşa bağlı olursa olsun, özelde de olursa olsun merkezi bir kamera sistemiyle denetlenebilir olmasıdır.

Bununla ilgili zorlukları zaman zaman yaşıyoruz. Merkezi olmayan kimi yerlerde, kamera kayıtlarının çalışmadığı, silindiği gibi sorunlardan dolayı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş, böylece yapay zeka destekli olarak uygulanan hataların, şiddetin veya yanlış yapılan işlemlerin uyarılacak şekilde, merkezi bir sitemle kontrol edilmesi, güvenliğin ve tedbirlerin artırılması amaçlanmıştır. "

-"Çocukların güvenliğini merkeze alan koruma kalkanı amaçlanmakta"

Dijital teknolojilerin, sosyal ağların ve çevrim içi oyunların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Usta, bunun başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplum için yeni fırsatların yanı sıra siber zorbalık, zararlı içeriklere maruz kalma, dijital bağımlılık gibi riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Devletin, çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini tehdit eden unsurlara karşı koruma yükümlülüğünün bulunduğunu vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişikliklerle, yalnızca mevcut sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluklarını netleştirmekle kalmayıp mevzuatta hukuki statüleri, ilk kez tanımlanan aktörler... Aktörlerden kastettiğimiz oyun sağlayıcılar ve oyun dağıtıcılar da kapsam içerisine alınarak dijital ekosisteminin tamamında çocukların güvenliğini merkeze alan bütüncül bir koruma kalkanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek düzenleme teklif edilmekte, platformlara bu kuralın uygulanması için gerekli adımları atmaları noktasında yükümlülükler getirmektedir. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşından büyük çocuklara, yaşlarına özgü içerikler sunma konusunda tedbirler alma, ebeveynlerine çocuklarının sosyal medya kullanımlarını kontrol edebilmeleri için ebeveyn denetim araçları sunma ve tüm bu konularda alınan önlemlerin belirli periyotlarla hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na hem de kamuya açık bir şekilde raporlama yükümlülüğünün getirilmesini teklif ediyoruz."

Bu konunun dünyada da tartışılan bir konu olduğunu dile getiren Usta, temel hedeflerinin çocuklar için bir koruma kalkanının oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle yeni tanımlanan oyun sağlayıcı, oyun dağıtıcı aktörlerine oyunları yaşa göre derecelendirme, derecelendirilmeyen oyunları sunmama, 100 binden fazla erişim hacmi olan oyun dağıtıcıya Türkiye'de temsilci atama, ebeveyn kontrol araçları sağlama, kurum tarafından talep edilen bilgileri sunma yönünde de yükümlülük getirdiklerini belirten Usta, platformlarla ilgili yapılacak düzenlemelerle ilgili 6 aylık bir süre tanıyacaklarını söyledi.



