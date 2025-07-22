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Meclis'ten geçti: Tıbbi kenevir nerelerde satılacak, hangi ürünlerde kullanılacak?

Kenevirden elde edilen çeşitli ürünlerin eczanelerde satışı dahil sağlık alanında yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İlaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı, tıbbî ürün, sağlık ve destek ürünleriyle kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik de kullanılacak şekilde genişletildi.

Haber Merkezi
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Meclis'ten geçti: Tıbbi kenevir nerelerde satılacak, hangi ürünlerde kullanılacak?
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Kenevirden elde edilen çeşitli ürünlerin eczanelerde satışı dahil sağlık alanında yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" tıbbî kenevirin eczanelerde satışının önünü açıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti'nin gündeme getirdiği bu düzenleme, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyordu. Tıp dünyası ve muhalefet, kapsamın genişletilmesinin, kenevirin kötü amaçlarla kullanımına yol açabileceği endişesini dile getiriyordu. Bu eleştirilerden sonra kenevir düzenlemesi TBMM Genel Kurul'unda revize edilerek yasalaştı.

Uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kenevir kullanılabilecek

Buna göre kenevirin yetiştirilmesi ve hasadından Tarım ve Orman Bakanlığı, tıbbî kenevirin işlenmesi, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışından ise Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak. Ürünün satışına sadece eczanelerde izin verilecek, kontrolü ve güvenliği elektronik takip sistemi ile sağlanacak. Tıbbî ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerinde uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kenevir kullanılabilecek.

Türkiye’deki bağımlıların yüzde 80’inden fazlasının esrar bağımlısı olduğuna dikkat çeken muhalefet partileri, yeni düzenlemenin, kenevirin esrara dönüşmesine yol açabileceğini savundu. AK Parti ise dünyada kenevir üretimi, hasatı, ürüne dönüşümü ve takibinde en sıkı kuralları uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, kenevirden elde edilen ürünlerin niteliğinin netleştirilmesi ve hukuki belirlilik sağlanarak ürünlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

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