  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Medya şirketlerini Can Holding'e devreden Ciner Grubu Türkiye’den tek tek çekiliyor
Takip Et

Medya şirketlerini Can Holding'e devreden Ciner Grubu Türkiye’den tek tek çekiliyor

Nisan 2025'te Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi Can Grubu’na devrederek medya sektöründen çıkan Ciner Grubu'nun, şimdi de enerji alanından küçülme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Medya şirketlerini Can Holding'e devreden Ciner Grubu Türkiye’den tek tek çekiliyor
Takip Et

Yakın dönemde medya sektöründen çekilerek Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi Can Grubu’na satan grup, Ciner Denizcilik faaliyetlerini de Yunanistan’a kaydırma kararı almıştı.Yeni iddiaya göre Ciner Grubu enerji alanında yeni bir satışa hazırlanıyor.

Medyaradar'ın gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya paylaşımına dayandırdığı haberine göre Ciner Grubu'nun enerji maden sektöründe bulunan 4 şirketten birini satış için görümeler yapıyor.

Aydilek paylaşımında, Ciner Grubu’nun Şırnak’taki 405 megavat kapasiteli Silopi Termik Santrali için bir alıcı ile masaya oturduğunu yazdı. Aydilek alıcı şirketin adanı açıklamasa da  görüşmelerin sürdüğü vurguladı.

X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ciner Grubu'ndan yeni bir hamle... Kısa süre önce Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT'yi satarak medyadan çıkan grubun kontrolünde bulunan Şırnak'taki 405 megavat gücündeki Silopi Termik Santrali için istekli bir "alıcı" ile görüştüğü konuşuluyor. Talibin adı şimdilik bizde saklı."

Ciner Grubu, Türkiye'den çekilmeye devam ediyor. Son olarak Ciner Grubu, Şırnak’taki 405 megavat kapasiteli Silopi Termik Santralini satmak için bir alıcı ile masaya oturdu.

Ciner Grubu'nun enerji-maden sektöründe  Park Teknik, Park Elektrik,  Silopi Elektrik ve Konya Ilgın Elektrik olmak üzere 4 şirketi bulunuyor.

Ekonomi
Altının rekor yükselişinin altında yatan 3 etken
Altının rekor yükselişinin altında yatan 3 etken
Altın 3.800 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı
Altın 3.800 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı
Gümrük vergilerine işaret eden Powell: Enflasyonda belirsizlikler sürüyor
Gümrük vergilerine işaret eden Powell: Enflasyonda belirsizlikler sürüyor
Bakan Bayraktar, ABD'li iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu
Bakan Bayraktar, ABD'li iş insanlarına yatırım çağrısında bulundu
ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı
ABD'de imalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'de yatırımcılarla buluştu
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'de yatırımcılarla buluştu