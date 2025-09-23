Medya şirketlerini Can Holding'e devreden Ciner Grubu Türkiye’den tek tek çekiliyor

Yakın dönemde medya sektöründen çekilerek Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi Can Grubu’na satan grup, Ciner Denizcilik faaliyetlerini de Yunanistan’a kaydırma kararı almıştı.Yeni iddiaya göre Ciner Grubu enerji alanında yeni bir satışa hazırlanıyor.

Medyaradar'ın gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya paylaşımına dayandırdığı haberine göre Ciner Grubu'nun enerji maden sektöründe bulunan 4 şirketten birini satış için görümeler yapıyor.

Aydilek paylaşımında, Ciner Grubu’nun Şırnak’taki 405 megavat kapasiteli Silopi Termik Santrali için bir alıcı ile masaya oturduğunu yazdı. Aydilek alıcı şirketin adanı açıklamasa da görüşmelerin sürdüğü vurguladı.

X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ciner Grubu'ndan yeni bir hamle... Kısa süre önce Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT'yi satarak medyadan çıkan grubun kontrolünde bulunan Şırnak'taki 405 megavat gücündeki Silopi Termik Santrali için istekli bir "alıcı" ile görüştüğü konuşuluyor. Talibin adı şimdilik bizde saklı."

Ciner Grubu, Türkiye'den çekilmeye devam ediyor. Son olarak Ciner Grubu, Şırnak’taki 405 megavat kapasiteli Silopi Termik Santralini satmak için bir alıcı ile masaya oturdu.

Ciner Grubu'nun enerji-maden sektöründe Park Teknik, Park Elektrik, Silopi Elektrik ve Konya Ilgın Elektrik olmak üzere 4 şirketi bulunuyor.