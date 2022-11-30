Mehmet Şanal: “Yeni yıla daha güçlü gireceğiz”

Mehmet Hanifi GÜLEL / ANTALYA

İSİB, Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün 2023 yılı yol haritasını belirlediği, stratejisini ve ekonomik gelişmelerin konuşulduğu, yıl içinde yaşanan önemli idari ve ticari gelişmeleri üyeleri ile paylaştığı İklimlendirme Sektörü Strateji Çalıştayı’nda Antalya’da gerçekleştirdi. Çalıştayda geçtiğimiz ay hayatını kaybeden İSİB Başkan Yardımcısı Metin Duruk adına anma töreni gerçekleştirildi.

Sektörün kilogram birim fiyatı 5,23 dolara çıktı

Çalıştayın açılışında konuşan Mehmet Şanal, İSİB’in strateji pazarlama, satış ve iletişim alanlarında sektör ihracatçılarının en önemli paydaşı haline geldiğini belirtti. İklimlendirme sektörü olarak ana hedeflerinin dünya pazarından yüzde 1,5’lik pay almak ve dış ticaret fazlası veren bir sektör olmak olduğunu dile getiren Şanal, “Dünyadan aldığımız pay sektör olarak yüzde 1,37 oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 5,23 dolara çıktı. Türkiye’de TİM verilerine göre 11’inci büyük sektörüz. Sektör ihracatımız kasım sonu itibariyle 6 milyar doları aştı. Bu yılı 6,8 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Sektör Strateji Çalıştayı hakkında da bilgi veren Şanal, tüm paydaşlarla küresel pazarlarda verimli ve etkili bir satış ve pazarlama stratejisi uyguladıklarına vurgu yapan Şanal “İSİB bünyesinde kurduğumuz 16 ayrı çalışma grubu ile strateji belgemizi güncelleyerek ve geliştirerek 2023 yılına daha güçlü gireceğiz. Özellikle Avrupa Birliği’nin sınırda uygulayacağı karbon düzenleme mekanizmasının sektörümüze etkileri konusunda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzün bu sürece hazır olması için elbirliği ile çalışıyoruz” dedi. Dünya iklimlendirme pazarının son dört yıllık periyotta yüzde 13,23 büyüyerek 570 milyar dolara ulaştığını kaydeden Şanal, Türk iklimlendirme sektörünün ise bu periyotta yüzde 43’lük büyüme gösterdiğini aktardı.

En çok ihracat gerçekleştiren firmalara ödül

Çalıştayın son oturumunda İSİB, 2021 yılında ihracat pazarında etkili rol üstlenen ve en çok ihracat gerçekleştiren firmaları ödüllendirdi. En çok ihracat yapan ilk üç firma sırasıyla Bosch Termoteknik, Daikin ve Türk Demir Döküm oldu. Birliği oluşturan tüm firmaların var güçleri ile Türkiye’nin kalkınması ve büyümesi konusunda çalıştıklarını ifade eden Mehmet Şanal, “Türkiye iklimlendirme sektörü, ihracatın lider sektörlerinden biri olma yolunda emin adımlara ilerliyor. 2021 yılında 21 kategoride en çok ihracatı gerçekleştiren firmaların, uyguladıkları etkin ticari ve pazarlama yönetimleri ile bu yılın ödüllerine ulaştılar. Birliğimizin ödül alamayan üyeleri de var güçleri ile çalıştıklarını biliyoruz ve görüyoruz” dedi.