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Mehmet Şimşek beklentilerdeki yükselişi değerlendirdi: Sabır ve kararlılık gerekiyor

Bakan Şimşek, TCMB’nin açıkladığı piyasa katılımcılarının beklentilerinin yer aldığı anketteki enflasyon beklentilerindeki artışı değerlendirdi. Beklentilerin yükselmesinde eylül ve ekim enflasyonlarının etkili olduğunu söyleyen Şimşek, “Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor” dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek beklentilerdeki yükselişi değerlendirdi: Sabır ve kararlılık gerekiyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi Kasım 2024 verilerine göre, profesyonellerin uzun süredir iyileşme gösteren yıl sonu enflasyon beklentilerinin TCMB’nin Enflasyon Raporu 2024-IV güncellemesinde yukarı yönlü revize edilmesinin ardından yükseldiği görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beklentilerdeki yükselişi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla değerlendirdi. İşte, Şimşek’in X platformundaki enflasyon beklentileri paylaşımı:  

“Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu.

Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor.

Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.”

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