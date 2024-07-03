Mehmet Şimşek: "Bizi bağlamaz diye düşünmeyin, AK Parti'li-CHP'li belediye ayırımı yapmayacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hafta başında AK Parti'li belediye başkanları ile katıldığı kampta bir sunum yaparak kamu harcamaları ve yeni vergi düzenlemesini değerlendirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre buradaki konuşmasında önce EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), ardından da depremin bütçeyi derinden sarstığını söyleyen Şimşek, bütçe gelirlerini artırmak için yeni vergi düzenlemelerinin hayata geçirileceğini ve kayıt dışı ile de derin bir mücadele içerisinde olacaklarını kaydetti.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre sunumunda vergi ödenmemesinden duyduğu rahatsızlıktan da bahseden Şimşek, yaklaşık 454 bin vergi mükellefinin "bir gelir elde etmediği" veya "zarar ettiği" gerekçesiyle vergi ödemediği bilgisini paylaştı. Şimşek'in "Vergi mükellefleri arasında ilk bine girenler dışında vergisini veren neredeyse yok. İlk bin dışındaki vergiler de oldukça sembolik rakamlar. Kayıt dışı ile mücadele etmek zorundayız, edeceğiz" dediği öğrenildi.

Asgari ücrete neden zam yapılmadığı eleştirilerine cevap

Kazancı oranında vergi ödemeyenler arasında doktor, avukat, taksi, ulaştırma şirketleri gibi kesimler bulunduğunu belirten Şimşek, "Kasaya oturacağız belli aralıklarla hasılat tespitlerini detaylı yapacağız. Harcamaları ile gelirleri arasında yüzde 20 farkın üzerinde olanların tamamına 'bunu izah et' diyeceğiz" dedi. Toplantıda asgari ücrete neden zam yapılmadığı eleştirilerine ise Şimşek'in "asgari ücrete son olarak enflasyon üzerinde yüzde 49'luk zam yapıldığı" yanıtını verdiği aktarıldı. Şimşek, bu nedenle ve enflasyonla mücadele için asgari ücrete ara zam uygulamasının gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

Şimşek'ten EYT eleştirisi

AK Parti kampına katılanlarla veriler de paylaşan Şimşek, EYT düzenlemesine sert eleştiriler yönelterek SGK sisteminin emekli aylıkları nedeniyle büyük bir açık verdiğini belirtti. Şimşek, "Prim toplanacak, maaşlar ödenecek. Bunun birbirini karşılaması gerek. Ancak 1,5 trilyon liraya yakın açık verilmiş durumda. Bu bedel bizim bütün yaptığımız yatırımların iki katı kadar. Bu parayı nereden bulacağız; borçlanarak bulacağız" dedi.

Şimşek'in verdiği bilgiye göre EYT'den ilk etapta 2 milyon 300 bin kişi yararlandı. Bu yılın sonuna kadar sayı 4 milyona, toplamda da 6 milyona ulaşacağını kaydeden Şimşek, sadece bu yıl EYT'nin bütçeye yükünün 742 milyar lira, 2025 yılında ise 1,2 trilyon lira olduğunu söyledi. "40 yaşında, hatta 38 yaşında emekli olan milyonlar var" diyen Şimşek, "Ülkemizde şu anda 16 milyon 100 bin emekli var. Eskiden 3,8 çalışana karşı 1 emekli vardı. Şu anda bu oran 1,44 çalışana karşı 1 emekli. Neredeyse bire bir, sürdürülebilecek bir sistem değil" ifadelerini kullandı.

Enflasyon hedefi

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 71 olarak açıklamadan önce kampta konuşan Şimşek, Ekim ayından itibaren enflasyonun 40'lı rakamlara düşeceğini söyledi. "Program devam ederse gelecek sene bu dönemde enflasyon 20'li rakamlara inecek. 2026 sonunda da tek haneye indirme hedefindeyiz" bilgisini paylaşan Şimşek, 56 ülkenin yaşadığı enflasyon şoklarını tek tek incelediklerini kaydetti. Bu ülkelere işaretle "Enflasyonun normal seviyeye inmesi, yani tek haneye geri gelmesi üç bazen dört yılı bulmuş" diyen Şimşek, KKM'nin vergi avantajını kaldırdıklarını ve buna vergi geleceğini de kaydetti.

"AK Parti'li-CHP'li belediye ayırımı yapmayacağız"

Kamuda tasarrufu yakından takip ettiklerini de kaydeden Şimşek, "Bu konuda hassasız, belediyeleri bu tasarruf bağlamaz falan diye düşünmeyin. Yüzde 100 sizi de bağlar. Bakanlık detaylı takip ve inceleme yapacak. Tasarruf tedbirlerine olmayanlara ciddi müeyyidesi olur" uyarısı yaptı. Şimşek, AK Parti'li ve CHP'li belediye ayrımı yapmayacaklarını da sözlerine ekledi. Bahşiş ve moto kuryelerden vergi alınma çalışmasına da değinen Şimşek, "İlgili bakanlıklar bu düzenlemeyi talep etmiş. Biz de taslağa koymuşuz. Ek bir vergi düzenlemesi gelmiyordu. Tartışma farklı zemine çekildi. O nedenle o düzenlemeleri de taslaktan çıkarttık" dedi.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin de 78 milyar dolar artarak 140 milyar dolara geldiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye'nin 1955 yılında "düşük gelirli ülkeler" grubundan çıkarak "orta gelirli ülkeler grubuna" girdiğini anlatan Şimşek, "Bu sene ilk defa kişi başı milli gelirimizde 'orta gelir grubu'ndan çıkıp 'yüksek gelirli ülkeler' grubuna gireceğiz. Bunun verileri 2025 yılında açıklanacak" bilgisini de paylaştı.

"İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz" sözlerine düzeltme

Bazı gazetelerde Şimşek'in AK Parti kampında belediyeleri "Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun" sözleriyle uyardığı haberi de yer aldı. Bakanlık bu haberlere ilişkin "Konuşma tüm belediyeleri kapsayan genel bir konuşma olup uyarları da bu çerçevede tüm belediyeler içindir. AK Partili belediyelerin hedef alındığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.