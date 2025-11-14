Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecek, beklentiler hedefe yakınsayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TCMB’nin açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne yönelik değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini öngörüyoruz" açıklaması yaptı.

Şimşek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirme şu şekilde:

“Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentileri, kasım ayında da artış gösterdi.

Diğer taraftan, sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz.”