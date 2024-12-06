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Mehmet Şimşek: Eğitimde kalite artışı ekonomik kalkınmamızın ana unsurlarından biri

Bakan Şimşek, Türkiye’nin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması sonuçlarındaki yükseliş için “Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşerî kalkınmamızın ana unsurlarından biridir” dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Eğitimde kalite artışı ekonomik kalkınmamızın ana unsurlarından biri
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre Türkiye'nin her iki alanda da üst sıralara yükseldiğini belirterek, "Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşerî kalkınmamızın ana unsurlarından biridir." dedi.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşerî kalkınmamızın ana unsurlarından biridir.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi.

Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu.

Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz."

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