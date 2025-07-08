Mehmet Şimşek: Ekonomik programımız şoklara karşı direncini kanıtladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nde konuştu.

Şimşek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,3 ila 2,5 büyümesinin beklendiğini ancak bu oranın yeterli olmadığını belirtti.

İslami finansın kriz dönemlerinde dayanıklılık sağladığını vurgulayan Şimşek, sektörün toplam büyüklüğünün 5,3 trilyon dolar seviyesinde olduğunu ancak küresel finansal varlıklar içindeki payının sadece yüzde 1 olduğunu söyledi. Bu alanda kat edilecek uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin İslami finans alanında 136 ülke arasında 10. sırada yer aldığını belirten Şimşek, hedeflerinin ilk 5'e girmek olduğunu açıkladı.

"Enflasyon yüzde 72'den yüzde 35 seviyelerine geriledi"

Enflasyonda kaydedilen ilerlemeye dikkat çeken Şimşek, geçen yıl bu dönemde yüzde 72 olan enflasyonun bugün yüzde 35 seviyelerine gerilediğini söyledi.

Ekonomik programın şoklara karşı direncini kanıtladığını kaydeden Şimşek, risk priminin düştüğünü ve rezervlerin 88,9 milyar dolar arttığını ifade etti.

Bakan Şimşek, son 20-25 yılda Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerinde büyüdüğüne dikkat çekti.