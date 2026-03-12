Mehmet Şimşek: Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı
Bakan Mehmet Şimşek, artan enerji fiyatlarının cari açığı yıl sonunda program öngörülerinin üzerine taşıyabileceğini ancak ekonominin bu artışı yönetebilecek dayanıklılığa sahip olduğunu söyledi. Şimşek, uygulanan program sayesinde dış finansman ihtiyacının ve borçluluğun azaldığını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, cari açığın yıl sonunda öngörülerin üzerinde gerçekleşebileceğini belirtirken, ekonominin bu artışı yönetebilecek dayanıklılıkta olduğunu da belirtti.
İşte Şimşek’in cari açık değerlendirmesi:
"Yıllık cari açık ocak ayında 32,9 milyar dolar oldu.
Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz.
Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı 2025’te yüzde 32,6’ya geriledi.
Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."
