Mehmet Şimşek: Enflasyonda aşağı yönlü eğilim sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in açıkladığı Şubat 2026 enflasyon verisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Şimşek, gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artmasının, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden olduğunu belirtirken, hizmet enflasyonundaki katılığın son 47 ayın altına gerilediğini belirtti. Bu görünüm enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirten Bakan Şimşek, petrol fiyatlarında jeopolitik gerilimlerle oluşan yükselişin etkilerinin sınırlandırılmaya çalışıldığına da işaret etti.

Şimşek, enflasyon verisini şu şekilde değerlendirdi:

"Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti.

Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz.

Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz."