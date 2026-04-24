Mehmet Şimşek: Enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor
Enflasyon beklentilerindeki bozulmayı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş kaynaklı enerji maliyetlerindeki artışın küresel ölçekte enflasyonist baskıları yükselttiğini ve Türkiye’de de görünümü olumsuz etkilediğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin açıkladığı enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi.
Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki yükselişin nedeninin savaş dolayısıyla enerji maliyetleri olduğuna dikkat çekerken, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunlar söyledi:
"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu.
Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 24, 2026
Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz… pic.twitter.com/VKCRSyhOJQ