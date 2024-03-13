Mehmet Şimşek iftarda bankacılarla sıkılaştırma adımlarını değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam İstanbul'da bankacılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinde Merkez Bankası'nın son sıkılaştırma adımları ve etkilerinin değerlendirildiği öğrenildi.
Reuters'a konuşan üç bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre Bakan Şimşek dün İstanbul Finans Merkezi'nde TBB yönetimi ile geniş kapsamlı bir toplantıya katıldı.
Üç kaynak da yemekte son dönemde atılan sıkılaşma adımları ve etkilerinin değerlendirildiğini belirtirken, bir kaynak "Adımların sektöre etkileri değerlendirildi. Kapsamlı bir toplantı oldu" dedi.
Ekonomi yönetiminden son dönemde sıkılaştırıcı adımlar gelirken, Merkez Bankası (TCMB) bugün TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı. Yeni ve daha önce atılan benzer adımların da etkisiyle hem TL kredi hem de mevduat faizlerinde artışlar görülüyor.