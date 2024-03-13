Mehmet Şimşek iftarda bankacılarla sıkılaştırma adımlarını değerlendirdi

Reuters'a konuşan üç bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre Bakan Şimşek dün İstanbul Finans Merkezi'nde TBB yönetimi ile geniş kapsamlı bir toplantıya katıldı.

Üç kaynak da yemekte son dönemde atılan sıkılaşma adımları ve etkilerinin değerlendirildiğini belirtirken, bir kaynak "Adımların sektöre etkileri değerlendirildi. Kapsamlı bir toplantı oldu" dedi.

Ekonomi yönetiminden son dönemde sıkılaştırıcı adımlar gelirken, Merkez Bankası (TCMB) bugün TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı. Yeni ve daha önce atılan benzer adımların da etkisiyle hem TL kredi hem de mevduat faizlerinde artışlar görülüyor.