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Mehmet Şimşek: İhracatçılarımızın her zaman yanındayız

Bakan Şimşek, “2023 yılı mayıs ayında 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar TL’ye” çıkarttıklarını açıklarken, "İhracatçılarımızın her zaman yanındayız” dedi. Şimşek, hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasının da 30 puan artırılarak yüzde 80’e çıkartıldığını belirtti.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: İhracatçılarımızın her zaman yanındayız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı mayıs ayında 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar TL’ye çıkarttıklarına işaret etti.

Şimşek konuya ilişkin olarak X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İhracatçılarımızın her zaman yanındayız.

2023 yılı mayıs ayında 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar TL’ye çıkarttık. Eximbank’ın sermayesini 21,9 milyar TL artırarak 35,7 miyar TL’ye yükselttik.

Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunu kaldırdık.

Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80’e çıkarttık.

Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık.

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkân sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz.

Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek."

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