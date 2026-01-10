Mehmet Şimşek: İmalat sanayisinde iyileşme genele yayılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Şimşek, değerlendirmesinde, imalat sanayisinde alt sektörlerdeki görülen büyümenin “iyileşmenin genele yayıldığını” gösterdiğini vurguladı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Kasımda sanayi üretimi, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 2,4 artarken ocak-kasım döneminde yıllık büyüme yüzde 3,5 oldu.
İmalat sanayisinde, 24 alt sektörün 19’unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor.
Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır.
"Reform Yılı" ilan ettiğimiz 2026'd, kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız.”
