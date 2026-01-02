Mehmet Şimşek: İmalat sanayisinde toparlanma sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İSO PMI verilerinin imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiğini belirterek, küresel görünüm ve dezenflasyon sürecinin desteğiyle 2026’da sanayi üretiminde pozitif seyrin korunmasını beklediklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat verilerini değerlendirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki değerlendirmesinde, toparlanmanın sürdüğünü belirtirken, 2026 yılında da pozitif görünümün sanayi üretimini desteklemesini beklediklerini belirtti.
Bakan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:
"Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.
İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz."
