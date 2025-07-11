Mehmet Şimşek: İstikrarımız güçleniyor, ekonomimizin direnci artıyor

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret ve cari işlemler dengesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cari açığın milli gelire oranının %1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz." dedi.

Şimşek X'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mayıs ayında yıllık cari açık 16 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti.

Dış ticaret ve cari işlemler dengesi beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşiyor.

Sürdürülebilir seviyelerde olan cari açığın milli gelire oranının bu yıl yaklaşık yüzde 1,5 ile OVP tahminimizin altında kalmasını bekliyoruz.

Programımız sayesinde cari dengede sağladığımız iyileşme, dış finansman ihtiyacını ve dış borcun milli gelire oranını azaltıyor. Bu gelişmeler, makrofinansal istikrarımızı güçlendirirken ekonomimizin direncini artırıyor."