  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mehmet Şimşek: Küresel belirsizliklere rağmen sanayi üretiminde toparlanma sürüyor
Takip Et

Mehmet Şimşek: Küresel belirsizliklere rağmen sanayi üretiminde toparlanma sürüyor

Mehmet Şimşek, küresel belirsizlikler ve zorlu dış koşullara rağmen sanayi üretiminde toparlanmanın sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mehmet Şimşek: Küresel belirsizliklere rağmen sanayi üretiminde toparlanma sürüyor
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunlar belirtti:

“Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 6 arttı. Böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artış yüzde 1,3 gerçekleşti.

Bu dönemde sermaye malı üretimi yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artış sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 oldu.

Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye’yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Sanayi üretiminde güçlü yükseliş!Sanayi üretiminde güçlü yükseliş!Ekonomi

 

 