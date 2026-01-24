Mehmet Şimşek: Programımızla ekonominin kırılganlıklarını azaltıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün gece Moody’s ve Fitch’ten gelen Türkiye’nin kredi notu değerlendirmelerini yorumladı.

Şimşek, “Üç olumlu gelişme” olarak duyurduğu paylaşımında KKM’de bitişi ve zorunlu karşılıkları da değerlendirdi.

İşte Bakan Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki değerlendirmeleri:

"Üç olumlu gelişme.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."