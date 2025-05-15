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Mehmet Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı

Bakanı Şimşek, X’te yaptığı paylaşımda, “Finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor” derken, azalan küresel belirsizliklerin, iyileşen finansal göstergelerin ve ılımlı yurt içi talebin enflasyonda düşüşe katkı sağlayacağını belirtti.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerde 7 hafta sonra görülen iyileşmeyi ve risk primindeki gerilemeyi değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, finansal görünümün iyileştiğini belirterek şunları söyledi:

“Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.

Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı.

Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.

Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

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