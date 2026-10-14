Bakan Şimşek, SPK eski Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni verdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 30 Eylül 2026’da Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurarak eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni talep etmişti.

Bakanlığa gönderilen yazıda, Gönül’ün görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğu belirtilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün başsavcılığın talebini kabul ederek Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

Fon işlemleri mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2026’da Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıyla, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin istemişti.

Başsavcılığın yazısında, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemlere ilişkin dört ayrı soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti. Söz konusu işlemlerin yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği iddiaları da yazıda yer almıştı.

Savcılık, Gönül’ün SPK başkanlığı döneminde yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair “açık ve yeterli emareler” bulunduğunu ifade etmişti.

Bakan Şimşek, başsavcılığın talebinin ardından 2 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu ön inceleme ve araştırma yapmakla görevlendirmişti. Şimşek’in soruşturma izni vermesiyle Gönül hakkında soruşturma yürütülmesinin önü açılmıştı.

Şüpheli sıfatıyla ifade vermişti

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Gönül, 18 Nisan 2022’de SPK Başkanlığına atanmıştı. Dört yıllık görev süresinin Nisan 2026’da sona ermesinin ardından kurumdan ayrılan Gönül, 8 Mayıs 2026’da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanmıştı.