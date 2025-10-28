Mehmet Şimşek, S&P’nin Türkiye zirvesinde konuşacak!

S&P Global Ratings, 12 Kasım Çarşamba günü “2025 Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı" düzenleyecek. S&P'nin Türkiye Konferansı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşma yapacak.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı'nda Mehmet Şimşek TSİ 09.00'da söz alacak ve genel bir değerlendirme yapacak. Konferans'ta ayrıca S&P Global Ratings Yönetim Direktörü Frank Gill de açıklamalarda bulunacak.

Konferans Türkiye saati ile 09.00-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplantıya basının katılımına izin verilmeyecek.